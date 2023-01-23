Сенатор Пушков призвал Турцию блокировать вступление Швеции в НАТО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Турции после инцидента с сожжением Корана у своего посольств в Стокгольме должны блокировать вступление Швеции в НАТО, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Турция сейчас проходит испытание, тест на восприятие себя в мире в качестве важной и автономной политической силы. Единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО. Все остальное – пиар игры, не имеющие отношения к реальной политике и в любом случае оставляющие Турцию «с носом», – написал сенатор в Telegram.

По его мнению, если Анкара ограничится акциями с сожжением шведских флагов, заявлениями МИД и угрозами затруднить жизнь Швеции, то это будет означать победу Стокгольма. Даже выгодный вариант с получением от США «компенсаций» в виде поставок новейших военных самолетов не исправит ущерб образу Турции на мировой арене, резюмировал Пушков.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию в субботу, 21 января. До этого в центре Стокгольма прошла демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией. В ответ жители Стамбула сожгли флаг Швеции.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал участникам акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Турции в Стокгольме «гореть в аду».