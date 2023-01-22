Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на акцию с сожжением Корана в Стокгольме Фото: REUTERS

В Стамбуле местные жители жестко ответили на провокацию с сожжением Корана рядом с посольством Турции в Стокгольме. Участники акции сожгли флаг Швеции у здания генерального консульства королевства.

Как передает T24, во время сожжения шведского флага участники митинга скандировали лозунги с призывом жестоко расправиться с лидером датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом, который организовал акцию с сожжением Корана. После этого стамбульские активисты помолились, прочитав стихи из священной книги мусульман.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию в субботу, 21 марта. До этого в центре Стокгольма прошла демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пожелал участникам акции с сожжением священной книги мусульман у посольства Турции в Стокгольме «гореть им в аду».