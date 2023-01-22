Кадыров резко осудил акцию сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме Фото: REUTERS

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров резко отреагировал на акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Он назвал ее участников бесами и пожелал «гореть им в аду»

«Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста. Каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, акция с сожжением Корана была не просто согласована с властями Стокгольма, но и инициирована и проплачена политическими силами Швеции. В связи с инцидентом Кадыров отметил отсутствие реакции на него со стороны чеченцев, проживающих в Европе. Как заявил глава Чечни, они ведут себя смело, кода нужно «угодить приютившим их хозяевам», но молчат, если речь идет о Европе, потому что боятся «вылететь с насиженных мест».

Ранее сообщалось, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести возле посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Он провел акцию в субботу, 21 марта. До этого в центре Стокгольма прошла демонстрация против членства Швеции в НАТО и договоренностей с Турцией.