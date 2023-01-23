В ЕС значительно увеличился дефицит госбюджетов в третьем квартале 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общий дефицит государственных бюджетов стран ЕС существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, об этом говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат.

«В третьем квартале 2022 года отношение дефицита государственного бюджета с учетом сезонности к ВВП составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в ЕС. Наблюдалось значительное увеличение дефицита по сравнению со вторым кварталом 2022 года», - указали в Евростате.

Евростат отметил, что рост дефицита в основном обусловлен «значительным увеличением общих расходов».

Как писал сайт KP.RU, 27 ноября 2022 года немецкие СМИ сообщали, что в Германии начиная с 2023 года произойдет резкий скачок цен на электроэнергию.

Журнал Der Spiegel заявлял, что с января следующего года поставщик электроэнергии – компания Rheinenergie – начнет взимать с населения в Кёльне более чем в два раза больше. Отмечалось, что в связи с энергетическим кризисом все больше поставщиков пытаются компенсировать убытки за счет конечных потребителей.

Издание отмечало, что уже более 580 компаний в Европе объявили о повышении цен на базовые услуги в конце этого года, из-за чего пострадали уже около 7,3 миллиона домохозяйств. Рост цен в среднем составляет 60,5%.

1 января 2023 года глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил о новом стандарте в связи с выросшими из-за отсутствия российского газа ценами на электроэнергию в стране.

Министр сообщил, что это станет новым стандартом, только лишь по логистическим причинам газ через терминалы СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ.