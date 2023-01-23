Евросоюз на саммите в Стамбуле 22 февраля 2023 года обсудит кризис на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ

Евросоюз планирует провести 22 февраля 2023 года в Стамбуле саммит, на котором обсудят последствия украинского конфликта, заявил сегодня, 23 января, глава делегации ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут.

"Двадцать второго февраля в Стамбуле пройдет саммит ... Приглашен также представитель украинского правительства", - передает слова чиновника агентство Anadolu.

На саммите участники хотят обсудить "геополитические и экономические последствия конфликта". Планируется также участие чиновника из Турции, но кто именно это будет, Мейер-Ландрут не озвучил.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в настоящее время у ЕС есть несколько вариантов в отношении того, как поступить с замороженными активами РФ на сумму 300 миллиардов долларов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.