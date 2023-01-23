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НовостиОбщество23 января 2023 14:50

Врач Генварская предупредила об опасности секса на первом свидании

По словам психотерапевта, крайне важно создание взаимной привязанности до полового акта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач Генварская предупредила об опасности секса на первом свидании

Врач Генварская предупредила об опасности секса на первом свидании

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интимная близость на первом свидании будет не лучшей идей, поскольку может затруднить развитие дальнейших отношений, так как партнеры ничего не знают друг о друге. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская, отметив, что при первой встрече, между мужчиной и женщиной может возникнуть только страсть, однако не будет никакой привязанности.

«На первом свидании секс - категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнере. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы в принципе достойны. Мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться», - сказала психотерапевт.

По ее словам, крайне важно создание взаимной привязанности до полового акта, поскольку интимная близость является отражением реальных отношений между партнерами.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчуг в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что скрывается за беспорядочными половыми связями, а также назвал причины их возникновения в жизни человека, отметив, что зачастую такая сексуальная жизнь становится точкой притяжения внимания и слухов.

Тем временем психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашова дала советы, как снизить вероятность измен в отношениях. Как писал Life.ru, эксперт заявила, что чаще всего измены происходят, потому что люди не умеют друг друга услышать и понять.