Врач Генварская предупредила об опасности секса на первом свидании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интимная близость на первом свидании будет не лучшей идей, поскольку может затруднить развитие дальнейших отношений, так как партнеры ничего не знают друг о друге. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Диана Генварская, отметив, что при первой встрече, между мужчиной и женщиной может возникнуть только страсть, однако не будет никакой привязанности.

«На первом свидании секс - категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнере. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы в принципе достойны. Мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться», - сказала психотерапевт.

По ее словам, крайне важно создание взаимной привязанности до полового акта, поскольку интимная близость является отражением реальных отношений между партнерами.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчуг в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что скрывается за беспорядочными половыми связями, а также назвал причины их возникновения в жизни человека, отметив, что зачастую такая сексуальная жизнь становится точкой притяжения внимания и слухов.

Тем временем психолог-сексолог, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашова дала советы, как снизить вероятность измен в отношениях. Как писал Life.ru, эксперт заявила, что чаще всего измены происходят, потому что люди не умеют друг друга услышать и понять.