На Украине власти Верхнеднепровска отказались демонтировать памятник советскому деятелю Щербицкому Фото: REUTERS

Власти украинского Верхнеднепровска отказываются демонтировать памятник первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Украины Владимиру Щербицкому, об этом сообщило украинское издание «Левый берег».

«В Верхнеднепровске местная власть отказывается демонтировать памятник первому секретарю ЦК КПУ Владимиру Щербицкому с главной площади города», - говорится в публикации со ссылкой на ответ местных властей.

В статье указано, что в 2016 году после снятия с реестра государственных памятников местная власть решением сессии определила бюст как неотъемлемый элемент благоустройства площади Поля в городе.

Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровской области в городе Каменское перенесли срок сноса памятника генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу из-за отсутствия финансирования.

Заммэра Чернышев заявил, что выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования.

Чиновник уточнил, что к вопросу о демонтаже памятника Брежневу вернутся после окончания действия военного положения на Украине.

В конце декабря 2022 года в Одессе снесли памятники «Основателям Одессы» и гениальному русскому полководцу, который за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения – Александру Васильевичу Суворову.

Отмечалось, что памятники сносили ночью и нагнали не только спецтехнику и рабочих, но и массовые полицейские силы, которые оцепили места сноса.

11 октября 2022 года в центре Киева снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Как заявлялось, данный памятник в украинской столице являлся для властей страны символом «русского мира».