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НовостиПолитика23 января 2023 15:29

Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира

Зампред Совбеза отметил, что надёжными партнерами России является целый ряд государств
Сергей ГАПЧУК
Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира

Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для России в прошлом году стало ясно, с кем из стран можно договариваться, а с кем говорить не о чем, кто свой, а кто на другом полюсе, об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе», - сказал Медведев.

Он продолжил, «то есть, с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем».

Медведев подчеркнул, что сегодня надёжными партнерами России является целый ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение.

Зампред Совбеза уточнил, что сотрудничество с ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканским союзом позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.

Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса. По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже «достали американцы».

Он указал, что в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов.

Также Медведев подчеркнул, что такое всегда происходило в истории человечества... И тогда США окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир придет в равновесное состояние.

Зампред Совбеза пояснил, что выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что «наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас».

21 января 2023 года Дмитрий Медведев сказал, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми «наследниками» тех, кто раньше пытался противостоять России.

Он отметил, что молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера.

Он заметил, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией.

Ранее Медведев назвал «законными военные цели» России в противостоянии с Украиной. При этом он отмечает противоречие в словах представителей НАТО, которые продолжают поставки оружия Украине.