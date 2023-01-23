Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для России в прошлом году стало ясно, с кем из стран можно договариваться, а с кем говорить не о чем, кто свой, а кто на другом полюсе, об этом заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе», - сказал Медведев.

Он продолжил, «то есть, с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем».

Медведев подчеркнул, что сегодня надёжными партнерами России является целый ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение.

Зампред Совбеза уточнил, что сотрудничество с ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканским союзом позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.

Как писал сайт KP.RU, 22 января 2023 года Медведев заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса. По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже «достали американцы».

Он указал, что в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов.

Также Медведев подчеркнул, что такое всегда происходило в истории человечества... И тогда США окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир придет в равновесное состояние.

Зампред Совбеза пояснил, что выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что «наши враги будут неопределённо долго пытаться измотать нас».

21 января 2023 года Дмитрий Медведев сказал, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми «наследниками» тех, кто раньше пытался противостоять России.

Он отметил, что молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера.

Он заметил, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией.

Ранее Медведев назвал «законными военные цели» России в противостоянии с Украиной. При этом он отмечает противоречие в словах представителей НАТО, которые продолжают поставки оружия Украине.