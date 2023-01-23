Экс-советник Кучмы Соскин назвал отказ Германии поставлять Leopard новой победой Путина Фото: REUTERS

Отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами, об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Рамштайн провалился. ...Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Соскин.

Он подчеркнул, что решение Запада фактически стало предательством Украины.

Соскин добавил, что США и их союзники только на словах поддерживают Киев, в то время как получают большую прибыль от военных действий в Европе.

Как писал сайт KP.RU, 21 января 2023 года Соскин заявил, что Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, но ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении.

Он отметил, что Зеленский выступал в качестве шоумена в России в новогодних программах в 2013 - 2014 годах..., как он прославлял там Путина и других. Так за это только следует Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда нужно.

Ранее Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Кроме этого, эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

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