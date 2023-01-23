Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политического ландшафта

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политических сил, которые стремятся занимать антигосударственную политику, не должно быть в политическом ландшафте, такой подход принят и за рубежом, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

… По поводу зарубежной работы - такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так… делают и другие государства… те политические силы, которые стремятся за рубежом занимать какую-то иную антигосударственную политику, они… должны быть устранены из политического ландшафта", - отметил Медведев.

Также политик отметил, что институты мировой дипломатии, такие как ООН, переживают серьезный кризис, противники России пытаются использовать их для антироссийских инициатив, задача дипломатов состоит в том, чтобы препятствовать этой циничной линии западных стран,

Кроме этого, Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине была вынужденной мерой и ответом на агрессию США. Мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны, отметил политик.

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