Аналитики заявили, что конфликт на Украине выявил уязвимость ВПК США Фото: REUTERS

Военный конфликт на Украине позволил выявить уязвимость американской военно-промышленной отрасли, которая угрожает способности армии США вести войну с Китаем, это следует из анализа Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Оборонно-промышленная база США не подготовлена в должной мере к существующей в настоящее время конкурентной среде в области безопасности», - указывается в докладе.

Также отмечалось, что в главном региональном конфликте, таком как война с Китаем в Тайваньском проливе, использование США боеприпасов, вероятнее всего, превысит существующие запасы министерства обороны, выявив проблему пустых складов.

Аналитики подчеркнули, что стратегическая опасность для США заключается в неспособности оборонных предприятий страны оперативно восполнять запасы вооружений, которые в случае военных действий на Украине уже опустились до низкого уровня.

Кроме того, в докладе пояснялось, что растущая стратегическая конкуренция с такими странами, как Китай и Россия, которые стремятся к экспорту военных систем и технологий, угрожает сократить конкурентное преимущество Соединенных Штатов.

Как писал сайт KP.RU, 21 ноября 2022 года издание Washington Post сообщало, что США и страны Европы истощают свои запасы оружия, оказывая Украине военную помощь.

В статье отмечалось, что Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружений уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах.

Кроме того, собеседник издания оценил запасы военной техники России как «большие» и посетовал, что российские заводы по производству боеприпасов «работают в две и в три смены».

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявлял, что Вашингтон должен помогать Киеву только при условии согласия Украины на переговоры с Россией.

17 ноября 2022 года телеканал CNN заявлял, что запасы ряда высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются.

По информации одного из источников, запасы ряда систем вооружений сокращаются после девятимесячного периода поставок Украине.

Источник также добавил, что есть некоторый объем запасов, которые Штаты могут отправить Киеву.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.