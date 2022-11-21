WP: США и Европа истощают запасы оружия из-за отправки на Украину

США и страны НАТО истощают свои запасы вооружений и военной техники, помогая Украине. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и страны Европы истощают свои запасы оружия, оказывая Украине военную помощь. Об этом пишет издание Washington Post.

«Запад попал в сложную ситуацию. Много вооружений уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах», - цитирует издание представителя одной из стран-членов НАТО.

Собеседник оценил запасы военной техники Российской Федерации как «большие» и посетовал, что российские заводы по производству боеприпасов «работают в две и в три смены».

Тем временем американский вице-адмирал рассказал о попытках США догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия. США ощущают «срочную необходимость наверстать упущенное», сказал военный эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ заявил, что Вашингтон должен помогать Киеву только при условии согласия Украины на переговоры с Россией.

Также сообщалось, что министр обороны Германии Ламбрехт увидела бреши в европейской системе ПВО после падения ракеты в Польше.