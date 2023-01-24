США модернизируют ядерный арсенал в контексте украинского конфликта

В США рассказали о модернизации ядерного арсенала в контексте украинского конфликта. Фото: REUTERS

США следят за развитием украинского конфликта и намерены корректировать планы модернизации своего ядерного арсенала в данном контексте. Об этом в понедельник 23 января заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм.

«Мы следим за этим очень внимательно», - цитирует ТАСС ответ Грэнхолм на вопрос о том, происходят ли изменения в управлении ядерным арсеналом США в контексте украинских событий.

Также во время брифинга в Белом доме министр заявила, что усилия Национальное управление ядерной безопасности при Минэнерго США сосредоточены на том, чтобы сделать американский ядерный арсенал «безопасным, надежным и эффективным».

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ядерный арсенал России представляет серьезные сложности для Соединенных Штатов, как на сегодняшний день, так и в будущем.

Ранее были названы четыре условия переговоров по ядерному оружию России и США. Подробности здесь на KP.RU.

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Тем временем Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами по совместному планированию и проведению учений с участием сил ядерного сдерживания.