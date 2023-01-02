Президент Южной Кореи сообщил о переговорах с США по совместным ядерным учениям

Южная Корея договаривается о совместных ядерных учениях с США на фоне угрозы со стороны КНДР Фото: REUTERS

Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами по совместному планированию и проведению учений с участием сил ядерного сдерживания. Об этом заявил южнокорейский лидер Юн Сок Ель в интервью изданию Chosun Ilbo.

"Ядерное оружие принадлежит США, но Южная Корея и США должны делиться информацией, вместе планировать и проводить учения, - уточнил президент. - Позиция США по этому вопросу также крайне положительная".

По его словам, Сеул обеспокоен ядерной угрозой со стороны Пхеньяна, чем и вызвано желание получить дополнительные гарантии. Юн Сок Ель добавил, что подобная мера по своей эффективности сопоставима с совместным использованием ядерного оружия.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны Южной Кореи предупредило КНДР, что любая попытка применить ядерное орудие обернется крахом Северной Кореи и "концом режима" Ким Чен Ына.

Пхеньяну, в частности, напомнили про систему "трех осей", которая предусматривает упреждающие удары по военным объектам, операции по устранению руководства противника и систему противоракетной обороны.

Напомним, КНДР может обладать 15-60 ядерными боеголовками. К такому выводу пришел американский Институт национальных стратегических исследований.