Герасимов рассказал о целях утвержденного плана развития ВС России. Фото: REUTERS

План развития российских Вооруженных сил призван обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил начальник Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов в интервью изданию АиФ в понедельник 23 января. Полностью интервью доступно здесь.

«Основная цель этой работы - обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», - сказал Герасимов.

Также начальник Генштаба российский войск Валерий Герасимов заявил, что российским ВС противостоит весь коллективный Запад.

В числе прочего Герасимов рассказал о проведенной ранее в РФ частичной мобилизации и о проблемах, которые пришлось решать в ее процессе. Он отметил, что благодаря слаженной работе Генштаба РФ и муниципальными властями удалось призвать на службу 300 тыс. граждан из запаса.