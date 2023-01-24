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НовостиПолитика23 января 2023 23:14

Герасимов назвал две новые угрозы безопасности России

Это стремление НАТО к расширению и использование Западом Украины для ведения гибридной войны
Мария ПАВЛОВА
Герасимов назвал две новые угрозы для безопасности России.

Герасимов назвал две новые угрозы для безопасности России.

Фото: REUTERS

Две новые угрозы безопасности России назвал начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. По словам военачальника, это использование Западом Украины для ведения гибридной войны, а также стремление Североатлантического альянса к расширению.

«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», - сказал Герасимов в интервью изданию АиФ в понедельник 23 января. Полностью интервью доступно здесь.

Начальник Генштаба добавил, что корректировка плана строительства и развития ВС России была нужна для нейтрализации указанных угроз.

Также Валерий Герасимов заявил, что план развития ВС России позволит обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности страны и назвал приоритетом создание условий для социально-экономического развития России.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО после скандальных акций в Стокгольме.

Тем временем президент Украины Зеленский требует гарантий безопасности от НАТО. Подробности здесь на KP.RU.