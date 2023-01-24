Китайские ученые напугали Запад выводами о замедлении вращения ядра Земли

Китайские ученые допустили, что ядро Земли остановилось и начинает вращаться в другую сторону. Фото: REUTERS

Китайские ученые опубликовали исследование, которое напугало западную прессу. Речь идет об опубликованном в журнале Nature Geosience исследовании о замедлении вращения земного ядра. Его авторы И Ян и Сяодун Сун на основании анализа сейсмических волн сделали вывод, что ядро «почти прекратило вращение в последние 10 лет» и допустили, что оно начинает вращаться в противоположную сторону.

Западные издания выдвигают различные версии на основании этого исследования, пишет РИА Новости. В частности, NYT считает, что выводы китайских исследователей похожи на сценарий «разрушающего мир блокбастера», а WP задается вопросами о влиянии состояния ядра планеты на продолжительность дня.

Тем временем к Земле летит километровая комета зеленого цвета, которую последними видели неандертальцы перед тем, как сгинули.

Ранее агентство НАСА объявило, Земле угрожает невероятного размера астероид. Его сближение с нашей планетой ожидается ранним утром 17 октября 2023 года.