Россия одобрила просьбу Бразилии о переносе ее председательства в БРИКС на 2025 год

Россия может возглавить БРИКС в 2024 году вместо 2025-го Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия положительно ответила на просьбу Бразилии о переносе ее председательства в БРИКС на год позже в связи с планами возглавить "Группу двадцати" в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на информацию министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что соответствующая просьба была озвучена еще в 2019 году. Согласно ей, Москва возглавит организацию в 2024 году вместо 2025-го, а Бразилиа – в 2025-м вместо 2024-го.

"Мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров, - уточнил собеседник агентства. - Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами".

Как ранее писал сайт KP.RU, посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран заинтересованы возможностью вступления в состав БРИКС, почти половина из них уже подали официальные заявки на присоединение к организации. В частности, желание присоединиться изъявили Египет, Алжир, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что сотрудничество с ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканским союзом позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.