Посол ЮАР в России сообщил, что около 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран выразили интерес к вступлению в БРИКС, почти половина из них подали официальные заявки на присоединение к организации.

- Сейчас около 13 претендентов (на вступление в БРИКС). Есть страны, которые официально подали заявки, их 6, а есть те, кто выразил интерес. Я лично ожидаю, что приоритет будет на стороне тех, кто уже подал заявку, - заявил посол в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что среди претендентов есть две африканские страны - это Египет и Алжир, а также Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в июне 2022 года прошел саммит БРИКС+. В нем участвовали постоянные члены объединения – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также ряд стран, которые хотят выстраивать отношения. Среди них Аргентина, Казахстан и Малайзия.