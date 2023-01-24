Киберэксперт дал советы, как избежать утечки паролей Фото: Анастасия Осипова

Технический директор компании PRO32 Виталий Земских дал советы, как избежать утечки паролей. Многие используют специальные программы, в которых удобно вести реестр аккаунтов, однако и они не исключают потери информации.

Чтобы этого не было, сервис нужно выбирать учитывая некоторые правила. Прежде всего, почитать открытую информацию о менеджере паролей. Проверить, были ли утечки из программы.

Если такое случалось, то стоит задуматься. Но даже самые крупные компании не защищены от этого. Например, недавно о потере данных тысяч пользователей сообщил сервис Norton Password Manager. А летом в аналогичной ситуации оказался самый крупный менеджер паролей Last Pass.

Пароль стоит придумывать абсурдный, который будет сложно подобрать, так как он не логичен. «Любимое блюдо?» – «город Иркутск». «Кличка питомца?» — «цифровая комбинация 1…9».

Подобрать ответ в таком случае проблематично, так как большинство информации о человеке преступники будет из его информации в соцсетях или проверив почту, сообщает "Газета.ru".

Эксперт также рекомендовал установить двухфакторную идентификацию везде, где только можно. В таким случае у мошенника будет стоять задача не только получить пароль, но и код подтверждения, что сильно усложнит взлом.

Если ваши данные подверглись кибератаке, необходимо принять срочные меры, чтобы избежать финансовых потерь, сообщает Пятый канал.

А тем временем, мошенники придумали и активно используют новую схему аферы с жильем, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Злоумышленники вычисляют недавно продавших свои квартиры людей, звонят им, выдавая себя за представителей банков, риелторской компании или правоохранительных органов.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, внимательное отношение к личной информации, проверка антивирусов, надежные пароли и двухфакторная аутентификация могут защитить данные от утечки. Самые уязвимые пароли — с указанием номера телефона, имени и даты рождения, даже если они введены на латинской раскладке, сообщает RT.