Россия понизила уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В понедельник, 23 января, МИД России вызвал посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре. Ему был заявлен решительный протест в связи с действиями Таллина, дипломат должен покинуть территорию РФ 7 февраля этого года. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, вся ответственность за развитие ситуации в отношениях между двумя странами лежит полностью на эстонской стороне.

В МИД РФ подчеркнули, что Таллин в последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Москвой. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей России стали частью государственной политики Эстонии, заявили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство иностранных дел Эстонии заявило послу России в Таллине о необходимости сократить численность сотрудников в российском посольстве до восьми дипломатов.