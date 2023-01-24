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НовостиПолитика24 января 2023 7:14

Полянский считает, что Запад, пока еще не пересек все “красные линии” в конфликте на Украине

При этом некоторые линии уже были пересечены, отметил первый заместитель постпреда РФ при ООН
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Полянский считает, что Запад, пока еще не пересек все “красные линии” в конфликте на Украине

Полянский считает, что Запад, пока еще не пересек все “красные линии” в конфликте на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые “красные линии” в конфликте на Украине, очевидно, еще не были пересечены западными странами.

… Некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них - еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, следует просчитывать все возможности, если есть стремление вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен.

Ранее Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО станет пересечением "красной линии". Глава МИД подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен прилегать к границам России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.