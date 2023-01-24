Полянский считает, что Запад, пока еще не пересек все “красные линии” в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые “красные линии” в конфликте на Украине, очевидно, еще не были пересечены западными странами.

… Некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них - еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, следует просчитывать все возможности, если есть стремление вызывать все большую эскалацию", - заявил Полянский в интервью американской журналистке Ким Иверсен.

Ранее Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО станет пересечением "красной линии". Глава МИД подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен прилегать к границам России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.