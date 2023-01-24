Пушилин сообщил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для украинских военных остался только один путь в Артемовск, все другие дороги перерезаны, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"... Следует аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим… осталась буквально одна дорога, которая позволяет (украинским войскам - прим. ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск", — отметил он в эфире "Соловьев Live".

Также Пушилин добавил, что в самом городе продолжаются тяжелейшие бои, украинские бойцы продолжают сопротивление, перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.