Глава МИД Финляндии призвал к "паузе" в переговорах с Турцией по членству в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры Финляндии и Швеции с Анкарой по членству в Североатлантический альянс нуждаются в паузе, отметив, что необходимо сделать перерыв по меньшей мере до всеобщих выборов в Турции, которые намечены на 14 мая этого года.

«В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится», - заявил глава внешнеполитического ведомства, отметив, что «вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет отложено как минимум до выборов в Турции».

Хаависто не исключает, что заявка Финляндии на членство в НАТО будет рассмотрена без привязки к Швеции, в случае если заявка Стокгольма «будет отложена на более длительный период времени». Тем не менее, по его словам, «вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции по-прежнему заключается в том, чтобы страны стремились вступить в НАТО одновременно».

Напомним, днем ранее, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции может больше не рассчитывать на поддержку Анкары ее заявки в НАТО, указав на антитурецкие демонстрации в Стокгольме, после которых шведские власти обвинил в нарушении обязательств по процессу вступления в альянс.