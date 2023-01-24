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НовостиПолитика24 января 2023 7:47

Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Украинская армия перебрасывает туда резервы и технику, отметил врио главы ДНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинским военным дан жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое число жертв, противник продолжает перебрасывать туда резервы и технику, но освобождение города - вопрос времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Марьинском направлении… серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск - прим. ред.) удастся освободить Марьинку… Но нет", - отметил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также врио главы ДНР сообщил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.