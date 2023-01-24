Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинским военным дан жесткий приказ держать Марьинку, несмотря на большое число жертв, противник продолжает перебрасывать туда резервы и технику, но освобождение города - вопрос времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На Марьинском направлении… серьезно противник упирается. У нас были предпосылки, что нам гораздо раньше (чем Артемовск - прим. ред.) удастся освободить Марьинку… Но нет", - отметил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также врио главы ДНР сообщил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.