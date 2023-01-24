Российские военные при поддержке "Терминатора" поразили танк ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России сегодня, 24 января, показало видео, где показано, как российский танк уничтожает украинский при огневой поддержке боевой машины "Терминатор".

На видео показано, как танк ВС России ведет огонь в лесополосе. Параллельно огонь по позициям ВСУ из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, при этом можно увидеть, как трассирующие снаряды "Терминаторов" рассекают деревья. Далее демонстрируется, как украинский танкист покинул свою подбитую машину, также на ролике можно разглядеть БМП со сбитой башней.

Также сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.