Вашингтон опасается прямого конфликта с Россией из-за воинственной риторики Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты боятся прямого конфликта России и НАТО, которое могут спровоцировать провокационные заявления Киева. Об этом говорится в статье издания The American Conservative.

Обозреватель Тед Снайдер уверен, что Белый дом заинтересован в смягчении риторики украинских политиков.

"Вашингтон заинтересован в смягчении риторики украинских властей, поскольку их слова подтверждают обеспокоенность России касательно того, что Запад поддерживает войну не для защиты Украины, а для целенаправленного ослабления России", - утверждает Снайдер.

В качестве примера приводится заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что ВСУ фактически выполняют миссию альянса, который якобы может вступить в боевые действия в дальнейшем.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что угроза столкновения НАТО с Россией сохранится, вне зависимости от исхода конфликта на Украине. Он также поддержал поставки танков ВСУ "для решения поставленных задач".

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что расширение Североатлантического альянса было задумано для того, чтобы подготовиться к войне с Россией. По его словам, поступки западных лидеров, как ныне действующих, так и бывших, поражают цинизмом, а события 2022 года сделали невозможным доверительный диалог с западными партнерами, основанный на принципах взаимоуважения.