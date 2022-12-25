Медведев назвал расширение НАТО «подготовкой к войне» с Россией

Дмитрий Медведев заявил, что расширение НАТО было подготовкой к войне с Россией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расширение Североатлантического альянса было задумано для того, чтобы подготовиться к войне с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали - при полном попустительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев», - написал Медведев в статье для «Российской газеты» в воскресенье 25 декабря.

Зампред российского Совбеза отметил, что циничные поступки западных лидеров, как ныне действующих, так и бывших, поражают цинизмом, а события 2022 года сделали невозможным доверительный диалог с западными партнерами, основанный на принципах взаимоуважения.

«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь не с кем, не о чем, да и незачем», - резюмировал Медведев.

Ранее в интервью немецким журналистам Ангела Меркель рассказала, что по результатам Минских соглашений конфликт в Украине только был заморожен, но проблема не была решена. При этом Меркель сообщила, что и страны НАТО по состоянию на 2014 год не могли бы оказать Киеву тот объем поддержки, в котором она осуществляется в настоящее время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявкой на трибунал признание Меркель об истинной цели Минских соглашений.

Тем временем экс-советник в Конгрессе США Олбаум назвала расширение НАТО «недальновидным и опасным». Эксперт полагает, что вступление Швеции и Финляндии в альянс дестабилизирует обстановку.