Пушилин сообщил, что освобожденная Краснопольевка полностью зачищена

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Освобожденный в ДНР населенный пункт Краснопольевка возле Соледара полностью зачищен, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

Накануне - 23 января 2023 года - об освобождении этого населенного пункта сообщило Минобороны России.

"Краснопольевка защищена, она была важной для перекрытия снабжения противника", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также сегодня врио главы ДНР сообщил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Кроме этого, Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы. Украинская армия перебрасывает туда резервы и технику, отметил врио главы ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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