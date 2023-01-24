Заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко уволили после отпуска в Испании. Фото: Офис генерального прокурора Украины

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко был уволен после отпуска в Испании. Об этом во вторник, 24 января, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

«Уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко», - приводит украинское агентство «УНИАН» слова украинского парламентария, который отмечает, что ближе к февралю этого года будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабинету министров Украины.

Как передает «УНИАН», Симоненко попросили написать заявление об отставке. Кроме того, агентство отмечает, что заместитель генпрокурора уехал этой зимой на отдых в Испанию на десять дней, несмотря на введенный запрет отдыхать за пределами республики.

Напомним, в понедельник, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки на всех уровнях власти. Сегодня, 24 января, о своей отставки объявил заместитель главы президентского офиса Кирилл Тимошенко, а позже стало известно об увольнении замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова после скандала с закупками для украинской армии.

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