Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сегодня, 24 января, сообщил об успехах российских подразделений на угледарском направлении возле населенного пункта Великая Новоселовка.

"На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. По поводу самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли…", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также Пушилин сообщил, что освобожденная Краснопольевка полностью зачищена. Она была важной для перекрытия снабжения противника, уточнил врио главы ДНР.

Кроме этого, он рассказал, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Также Денис Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы. Украинская армия перебрасывает туда резервы и технику, отметил врио главы ДНР.

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