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НовостиПолитика24 января 2023 8:50

Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки

В Угледаре и Павловке идут “постоянные артдуэли”, уточнил врио главы ДНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки

Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки

Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сегодня, 24 января, сообщил об успехах российских подразделений на угледарском направлении возле населенного пункта Великая Новоселовка.

"На угледарском направлении есть успехи в районе Великой Новоселовки. По поводу самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли…", - заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также Пушилин сообщил, что освобожденная Краснопольевка полностью зачищена. Она была важной для перекрытия снабжения противника, уточнил врио главы ДНР.

Кроме этого, он рассказал, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску. Остальные дороги для украинских войск перерезаны, уточнил он.

Также Денис Пушилин заявил, что ВСУ дан приказ держать Марьинку, несмотря на жертвы. Украинская армия перебрасывает туда резервы и технику, отметил врио главы ДНР.

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