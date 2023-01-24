Российский военный рассказал, что под Авдеевкой встречаются наемники из Германии, Британии и Польши Фото: REUTERS

Боец первой Славянской бригады Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что российские штурмовики на отбиваемых у ВСУ формирований позициях под Авдеевкой сталкиваются с немецкими, английскими, польскими и французскими зарубежными наемниками.

"... Много слышно зарубежную речь в радиоперехватах… Встречаются поляки, немцы, иногда даже… слышали французскую речь... Ну и, естественно, английский язык преобладает", - рассказал офицер армии России с позывным "Хохол".

Ранее российский военный рассказал о польских наемницах на Украине. На стороне ВСУ в боевых действиях участвуют польские женщины, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года публикует сайт KP.RU.