Российский военный рассказал о польских наемницах, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские женщины участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемниц. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий, который выполняет боевые задачи в Харьковской области.

По словам собеседника, во время одного из наступлений ВСУ он обратил внимание на то, что в украинских вооруженных формированиях было много иностранных наемников, в том числе польских женщин.

«Было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», - цитирует агентство собеседника.

Российский военнослужащий негативно оценил то, что со стороны ВСУ в атаках участвуют женщины и назвал такую практику «крысятничеством».

Тем временем Daily Beast сообщает, что Украина разрабатывает план по захвату Крыма, а украинские спецслужбы прогнозируют захват полуострова к весне или лету 2023 года.

Ранее украинский военнопленный рассказал о планах Киева забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Речь идет о Белгородской, Брянской и Курской областях.