Военная спецоперация на Украине 24 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 января 2023 года.

Сотрудники службы безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли свыше 300 килограммов взрывоопасных средств в тайнике, расположенном на освобожденной территории.

Жертвой обстрела Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала девочка в возрасте двух лет. Ранения получили двое мужчин и две женщины.

Российская артиллерия нанесла удар по позиции теробороны ВСУ в Херсоне. Уничтожено 11 украинских боевиков.

В штабе теробороны ДНР заявили об освобождении села Краснопольевка. Кроме того, взят под контроль населенный пункт Двуречье.

Денис Пушилин заявил о продвижении российских войск по всей линии соприкосновения в ДНР. Также врио главы ДНР заявил о возможности формировать резервы.

ВС России ударили по пункту дислокации артиллерии ВСУ в Днепропетровской области. Уничтожена американская установка РСЗО HIMARS вместе с экипажем.

ПВО России в ДНР и ЛНР за сутки сбили 14 снарядов HIMARS. Также уничтожено три украинских БПЛА.

Одиннадцать населенных пунктов Харьковской области, где проживают около 600 человек, находятся под контролем военно-гражданской администрации (ВГА), об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев.

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины 23 января 2023 года. Об этом говорят данные онлайн-карты минцифры страны.