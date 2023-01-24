FT: позиция Германии по танкам для Украины подрывает доверие к оборонному сектору страны Фото: Александр КОЦ

Нежелание Германии одобрить отправку танков на Украину подрывает доверие к оборонному сектору страны, об этом написала газета Financial Times.

Издание отметило, что на фоне этой ситуации польские и словацкие чиновники, а также немецкие промышленники предупреждают, что «будущие закупки и военное сотрудничество» находятся под угрозой.

В статье подчеркнули, что негодование, вызванное отказом канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить экспорт танков Leopard 2 в Киев, дало другим странам повод усомниться в партнерских качествах Германии.

При этом указывалось, что производители оружия в Германии опасаются, что история с танками подорвет потенциал сектора.

Как писал сайт KP.RU, 19 января 2023 года новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не выступает в качестве стороны конфликта в Украине.

Как отметил министр, несмотря на то, что спецоперация России в Украине затронула Германию, ФРГ не выступает воюющей стороной.

Он подчеркнул, что это вызов для безопасности нашей страны. Сейчас важно быстро сделать бундесвер сильным, речь идет о сдерживании, эффективности и способностях участвовать в операциях.

22 января 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус сказал, что Германия ставит своей целью создать самую сильную в мире армию.

Он отметил, что Германия является крупнейшей экономикой в Европе, поэтому нашей целью также должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС.

По его мнению, эту задачу невозможно выполнить в течение трех лет.

Он добавил, намерен «наметить курс к поворотному моменту».