Раскрыто убийство Дарьи Дугиной: взрыв машины был подготовлен гражданкой Украины по заказу Киева

Дарья Дугина. Фото: радио "Комсомольская правда"

Российские правоохранительные органы раскрыли убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в понедельник, 22 августа 2022 года.

По версии следствия, 43-летняя уроженка Украины Наталья Вовк заложила взрывное устройство в автомобиль Дугиной, после чего скрылась на территории Эстонии.

Исполнитель убийства прибила в Россию 23 июля 2022 года вместе с 12-летней дочерью.

"В день убийства Вовк и ее дочь находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя", - уточнили в ведомстве.

Подрыв был осуществлен дистанционным методом. После осуществления убийства Дарьи Дугиной, Вовк с дочерью уехали из России.

Следователи пришли к выводу, что за преступлением стоят украинские спецслужбы, которые помогли женщине в организации преступления.

В ФСБ добавили, что для наблюдения за своей жертвой Вовк арендовала квартиру в том же доме, где живет Дарья Дугина и следила за ней. Для наблюдения за журналисткой использовался автомобиль Mini Cooper.

Напомним, убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной совершено вечером 20 августа 2022 года. По версии следствия, убийцы заложили взрывное устройство под днищем водительского сидения. Оно было приведено в действие, когда за рулем автомобиля находилась 29-летняя Дарья Дугина. От полученных травм девушка скончалась практически мгновенно.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал взрыв автомобиля Дарьи Дугиной, обвинив в его организации "террористов украинского режима".