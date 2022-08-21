Дарья Дугина (Платонова). Фото: Радио КП

Внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого, по предварительным данным, находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

Как сообщил "Пятый канал" со ссылкой на собственные источники, речь может идти о покушении на убийство. Целью могла быть как сама Дарья, так и ее отец - философ и общественный деятель Александр Дугин. По словам музыканта Пётра Лундстрема, они вместе должны были возвращаться с семейного фестиваля "Традиция" в усадьбе Захарово, куда были приглашены в качестве почётных гостей. Но в итоге Александр Дугин отправился на другом автомобиле следом за дочерью.

Знакомый Дарьи, общественник Андрей Краснов, заявил в интервью ТАСС, что девушка действительно находилась за рулем внедорожника, который принадлежит ее отцу По стечению обстоятельств, философ возвращался с фестиваля пассажиром другого авто.

"Даша на другой машине ездит, но она поехала сегодня на его машине, а Александр Гельевич поехал другим образом.

Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гельевич или, может, они вдвоем.", - рассказал Краснов.

На место прибыли полиция и экстренные службы, обстоятельства происшествия устанавливаются. Известно, что в сгоревшей машине нашли тело, которое было невозможно опознать на месте.

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин, выразив мнение, что к нему причастны украинские националисты, которые планировали ликвидировать Александра Дугина:

"Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь… В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!"

Остов сгоревшего внедорожника Дарьи Дугиной. Фото предоставлено очевидцем

О взрыве также сообщила главред телеканала RT Маргарита Симоньян: "Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?"

Александр Дугин - известный общественный деятель, философ, евразиец. Его дочь Дарья закончила философский факультет МГУ и продолжала дело отца. Выступала с лекциями, вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "КП", занималась журналистикой и политологией. В июле 2022 года правительство Великобритании включило Дарью в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.