Песков заявил, что Россия заинтересована в создании условий для возвращения уехавших IT-cпециалистов Фото: REUTERS

Для возращения в Россию уехавших IT-cпециалистов необходимо создавать условия. заявление во вторник, 24 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что страна заинтересована в возвращении квалифицированных кадров.

«Мы уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры - они представляют для страны большой интерес. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы необходимые условия», - заявил представитель Кремля

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова бизнесмена Владимира Потанина о необходимости вводить какие-либо ограничения, по крайней мере, в течение длительного времени, для уехавших из страны IT-cпециалистов.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента также прокомментировал возможность ограничения выезда из России, отметив, что подобные ограничения в Кремле не обсуждаются.