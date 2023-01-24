В Госдуму планируют внести законопроект о статусе "дети спецоперации" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в скором времени собирается внести в Госдуму РФ проект закона об установлении статуса «дети спецоперации». Об этом во вторник, 24 января, сообщил председатель Комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В ближайшее время предполагаем внести законопроект, сейчас он дорабатывается, о детях специальной военной операции», - сказал парламентарий, отметив, что данный законопроект позволит российскому правительству, а также органам власти в регионах страны «исходить из нового понятия "дети СВО"».

Слуцкий уточнил, что новый проект позволит принимать нормативные акты о введении для детей льгот, а также системных или разовых выплат по аналогии с детьми войны. Глава ЛДПР назвал такой статус малым, что власти могут сделать для несовершеннолетних граждан, отметив также, что за девять лет выросло можно сказать «выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации"». Как он отметил, из этих детей сотни тысяч стали российскими гражданами, который надеются на Россию.