M&M’s уберет из своей рекламы говорящие конфеты после критики их нового имиджа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель драже M&M's, которые принадлежат американской компании Mars, заявил о решении на неопределенный срок убрать говорящие конфеты из своей рекламы из-за споров, которую вызвали изменения в образах персонажей.

В прошлом году компания провела редизайн своих персонажей, которая привела к волне критике, в том числе раскритиковали замену туфель зеленой конфеты на кроссовки. Ведущий телеканал Fox News Такер Карлсон просто высмеял изменения, а пользователи TikTok указали на то, что компания якобы лишила зеленого персонажа сексуальности.

Как сообщили в компании, они не ожидали «что кто-то вообще обратит на это внимание» на изменения, которые были внесены за последний год. «И, определенно, мы не думали, что это взорвет интернет. Теперь мы понимаем, что даже обувь конфетки может вызывать противоречия, Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», - заявили M&M's в своем Twitter, отметив, что теперь было принято решение «поставить говорящих конфет на паузу на неопределенный срок».

В компании также анонсировали нового представителя бренда, которым стала американская актриса и комик Майя Рудольф.