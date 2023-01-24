Силы России уничтожили установку "Бук-М1" в Харьковской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиация Военно-космических сил России уничтожила в Харьковской области украинскую установку ЗРК "Бук-М1", об этом сегодня, 24 января, сообщили в Минобороны РФ.

"Авиацией ВКС России возле населенного пункта Пески-Радьковские Харьковской области ликвидирована самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны России сегодня, 24 января, показало видео, где демонстрируется, как российский танк уничтожает украинский при огневой поддержке боевой машины "Терминатор". На видео показано, как танк ВС России ведет огонь в лесополосе. Параллельно огонь по позициям ВСУ из 33-миллиметровых пушек ведут боевые машины поддержки танков, при этом можно увидеть, как трассирующие снаряды "Терминаторов" рассекают деревья. Далее демонстрируется, как украинский танкист покинул свою подбитую машину, также на ролике можно разглядеть БМП со сбитой башней.