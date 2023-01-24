Российские системы ПВО за сутки сбили 10 беспилотников Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины, об этом 24 января сообщило министерство обороны России.

«Средства ПВО России за сутки сбили десять беспилотников ВСУ», - заявило ведомство.

Кроме того, минобороны РФ отметило, что армия России продолжили наступление на Донецком направлении, потери украинских военных за сутки составили до 50 военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, минобороны России сообщило, что российским войскам за сутки удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 30 украинских бойцов, а также ВС РФ ликвидировали систему М777.

Как отмечалось, на запорожском направлении российские военнослужащие уничтожили более 25 украинских военных и самоходную гаубицу «Акация».

В ведомстве уточнили, что на Купянском направлении с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области были уничтожены более 40 бойцов ВСУ, боевая бронемашина и автомобиль.