Захарова назвала “переделом поляны” кадровые перестановки в Киеве

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя кадровые перестановки в Киеве, отметила, что на Украине начался очередной "передел поляны".

“На Украине начался очередной "передел поляны"... от поляны осталась полянка. А все делят… ненасытные", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее украинские издания сообщили об увольнении замгенерального прокурора Украины Алексея Симоненко и анонсировали возможные увольнения и перестановки в украинском правительстве. Также Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности замруководителя своего офиса.

Ранее Захарова ответила фон дер Ляйен на призывы поставлять Украине «любое оружие». Дипломат предположила, что глава Еврокомиссии имела в виду в том числе и ядерные вооружения.

Также Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова Шольца о необходимости для России "проиграть".