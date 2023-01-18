Захарова назвала "врожденным уродством" слова Шольца о необходимости для России "проиграть" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия «должна проиграть» в специальной военной операции на Украине.

«Шольц: «Россия должна проиграть». Врожденное уродство Шольца», - написала в среду, 18 января 2023 года, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, комментируя данной высказывание главы немецкого правительства.

Напомним, Шольц в среду, 18 января 2023 года, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе заявил, что Россия должна потерпеть поражение в спецоперации для завершения военных действий на Украине. Кроме того, канцлер ФРГ отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо».