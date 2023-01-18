Захарова ответила фон дер Ляйен на призывы поставлять Украине «любое оружие»

Захарова ответила на предложение фон дер Ляйен предоставить Украине "все оружие". Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на призывы поставлять Украине «любое оружие».

Дипломат допустила, что глава Еврокомиссии могла иметь в виду в том числе и ядерное оружие.

«Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», - написала Захарова в своем Telegram.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 17 января заявила, что Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Напомним, по мнению бывшего главы польского Министерства иностранных дел, а ныне депутата Европарламента от Польши Радослава Сикорского, следующим шагом в деле помощи Украине должна стать передача киевскому режиму ядерного оружия.