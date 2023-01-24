Айсберг размером с Лондон откололся от ледника в Антарктиде около базы Британии Фото: REUTERS

Огромный айсберг, размером 1 550 квадратных километров, отделился от шельфового ледника Бранта толщиной 150 метров через десять лет после того, как ученые впервые обнаружили на шельфе массивные трещины. Об этом пишет «phys.org».

«Это событие отдела было ожидаемым и является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта», - заявил гляциолог BAS Доминик Ходжсон.

Подобное же разделение произошло примерно года назад и включали айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Кроме того, в мае прошлого года от западной части шельфового ледника Ронне, который расположен в море Уэдделла, откололся айсберга размером в 4320 квадратных метров, что превышает площадь испанского острова Мальорка (3640 квадратных метров).

Мобильная исследовательская база Великобритании была перемещена вглубь Антарктиды по соображениям безопасности еще в 2016 - 2017 годах, учитывая, что трещины во льду угрожали безопасности ученных. После этого сотрудники базы находились на старой базе только во время антарктического лета с ноября по март, а на данный момент на месте находится 21 исследователь.