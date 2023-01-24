Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр, но всегда терпят неудачу.
«Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают», - сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что, попытки регулярно терпят неудачу.
При этом Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами.
Врио губернатора добавил, что смысла в таких попытках нет.
Он пояснил, что это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима.
Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Владимир Сальдо сообщал, что в Херсонской области Каховская ГЭС находится под мощной защитой системы ПВО, снаряды Вооруженных сил Украины до нее не достают.
Он уточнил, что угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет.
19 января 2023 года Сальдо отметил, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ.
9 января 2023 года Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорило резкое обмеление реки.