Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр Фото: ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр, но всегда терпят неудачу.

«Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают», - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что, попытки регулярно терпят неудачу.

При этом Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами.

Врио губернатора добавил, что смысла в таких попытках нет.

Он пояснил, что это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Владимир Сальдо сообщал, что в Херсонской области Каховская ГЭС находится под мощной защитой системы ПВО, снаряды Вооруженных сил Украины до нее не достают.

Он уточнил, что угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет.

19 января 2023 года Сальдо отметил, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ.

9 января 2023 года Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорило резкое обмеление реки.