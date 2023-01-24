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НовостиПолитика24 января 2023 12:00

Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр

Врио губернатора сообщил, что пойма Днепра контролируется военными России
Сергей ГАПЧУК
Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр

Сальдо заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр

Фото: ТАСС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Киев пытается регулярно форсировать Днепр, но всегда терпят неудачу.

«Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают», - сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что, попытки регулярно терпят неудачу.

При этом Сальдо отметил, что абсолютно вся пойма Днепра контролируется нашими вооруженными силами.

Врио губернатора добавил, что смысла в таких попытках нет.

Он пояснил, что это чисто выдумка тех командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года Владимир Сальдо сообщал, что в Херсонской области Каховская ГЭС находится под мощной защитой системы ПВО, снаряды Вооруженных сил Украины до нее не достают.

Он уточнил, что угрозы разрушения станции или прорыва плотины с затоплением низовьев Днепра и обмелением Каховского водохранилища нет.

19 января 2023 года Сальдо отметил, что Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) защищена от разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ.

9 января 2023 года Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, о чем косвенно говорило резкое обмеление реки.