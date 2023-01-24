Минтранс пояснил законопроект о резервировании даты пересечения границы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект о резервирование даты и времени проезда через сухопутную границу Российской Федерации будет действовать только на некоторых пограничных пунктах страны. Об этом во вторник, 24 января, сообщил Минтранс РФ, уточнив, что новый проект о резервировании времени будет распространяться только на грузовой автотранспорт.

«Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним», - уточнили в ведомстве, отметив также, что «по мере необходимости данный перечень будет корректироваться».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что желающих пересечь границу России на транспорте, могут обязать резервировать дату, а также время своего выезда из страны. Как сообщалось, такие поправки предложили внести в закон об автодорогах и дорожной деятельности. Однако позже глава комитета Госудумы РФ по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что данное предложение связано только с грузовым транспортом, которые перевозят коммерческие грузы.