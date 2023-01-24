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НовостиЭкономика23 января 2023 23:52

Депутат Москвичев предложил резервировать дату и время для пересечения границы на авто

Соответствующие поправки предложено внести в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
Мария ПАВЛОВА
Для пересечения границы на автомобиле предложили резервировать дату и время.

Для пересечения границы на автомобиле предложили резервировать дату и время.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тех, кто собирается пересечь границу Россий ской Федерации на автомобильном транспорте, могут обязать резервировать для этого дату и время. Соответствующие поправки предложил внести в закон об автодорогах и дорожной деятельности глава думского комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москалев, пишет ТАСС.

Сообщается, что это коснется как граждан России, так и иностранных граждан и лиц без гражданства, а также российских и иностранных перевозчиков.

Предполагается, что российское правительство должно установить перечень документов, необходимых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время и определить, кто может проезжать пункты контроля без очереди.

Тем временем российское правительство разработало новую программу кредитования для турбизнеса. Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» распространят на новые территории.

Ранее японский журналист заявил, что на Западе просчитались с антироссийскими санкциями и сделал вывод, что те вряд ли окажут существенное влияние на экономику РФ.

Также сообщалось, что после введения западных санкций производство российской мебели выросло на 15%.