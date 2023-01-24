В Госдуме объяснили предложение бронировать дату пересечения границы России

Депутат Москвичев уверен, что предварительная запись позволит избавиться от многокилометровых пробок на пунктах пропуска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Государственной думы России по транспорту Евгений Москвичев сообщил, что его предложение о бронировании даты пересечения границы касается только грузовиков, которые перевозят коммерческие грузы. Его слова приводит РБК.

По словам народного избранника, предложенные поправки решают проблемы многокилометровых пробок на пунктах пропуска, тем самым упрощая жизнь дальнобойщикам.

Депутат уверен, что предварительная запись поможет преодолевать границу без ожидания по "10-15 дней".

"Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего, - уточнил Москвичев. - А у них есть семьи — жены, дети — поэтому устраняем эту проблему".

Как ранее писал сайт KP.RU, тех, кто собирается пересечь границу Российской Федерации на автомобильном транспорте, могут обязать резервировать для этого дату и время. Соответствующие поправки предложено внести в закон об автодорогах и дорожной деятельности.

Напомним, закон об ужесточении наказания за выброс мусора из машин в России вступил в силу. Нововведения коснулись увеличения штрафов за незаконный сброс отходов. Разрешается фиксировать такие нарушений посредством фото и видеосъемки. Сумма штрафа составила от 10 тысяч до 200 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и статуса нарушителя.

Для юридических лиц в отдельных случаях также предусматривается конфискация транспортного средства, при помощи которого производился сброс отходов. В данном случае речь идет об изъятии у юрлиц самосвалов, тракторов или другой подобной техники.